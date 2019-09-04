0553 313 94 23

Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan 5 inek telef oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde merada otlatılan 5 inek, elektrik akımına kapılarak telef oldu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:32
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan 5 inek telef oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde merada otlatılan 5 inek, elektrik akımına kapılarak telef oldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Dağbaşı Mahallesi’nde yaşandı. Merada otlatılan ineklerin bazıları, daha önce bir direğin devrilmesi sebebiyle yere yakın bulunan yüksek gerilim hattına temas etti. 5 inek, akıma kapılarak telef oldu. İneklerin sahibi Sadam Kuşamaç’ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Kuşamaç, geçimini hayvancılıkla sağladığını dile getirerek, ineklerinin telef olması nedeniyle yaklaşık 80 bin lira zarara uğradığını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 yaşındaki Eymen’in cenazesi toprağa verildi
    1. 5 yaşındaki Eymen’in cenazesi toprağa..
    2. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi..
    3. Minibüslerde zamlı tarifeler açıklandı
    4. Bodrum’da marangoz atölyesinde yangın
    5. Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan..
    6. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi..
    7. Başkan Erdoğan Sivas'ta konuşuyor
    8. İBB’de yeni atama
    9. Denizde boğulma tehlikesi geçiren..
    10. Deniz küreği şampiyonlarından Vali..
    11. "Bir Mekan, Bir Hikaye" sergisi 18..
    12. İngiltere-Türkiye İş Forumu
    13. Ordulu balıkçılara sıkı denetim
    14. Yenice’nin güzellikleri foto-film..
    15. GEKA WorldFood İstanbul Uluslararası..
    16. Şanlıurfa’da terör operasyonu: 6..
    17. Serbest piyasada altın fiyatları
    18. Ceza indirimi af yasası çıkacak mı? Af..
    19. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    20. Edirne'de 1083 kaçak göçmen yakalandı
    21. Gölbaşı Belediyesinden Gülistan’a..
    22. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    23. Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet..
    24. Çin’e fındık ihracatı artıyor
    25. Hint polisinin neredeyse yarısı..
    26. Diriliş Osman'ın kadrosu belli oldu!..
    27. Erdoğan'dan Sivas Belediyesi'ne ziyaret
    28. Samsun’da trafik kazası: 7 yaralı
    29. İşte Ekrem İmamoğlu'nun zamlı tarifesi!
    30. Ürgüp Belediyesinde toplu iş..
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!