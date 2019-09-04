Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan 5 inek telef oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde merada otlatılan 5 inek, elektrik akımına kapılarak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Dağbaşı Mahallesi’nde yaşandı. Merada otlatılan ineklerin bazıları, daha önce bir direğin devrilmesi sebebiyle yere yakın bulunan yüksek gerilim hattına temas etti. 5 inek, akıma kapılarak telef oldu. İneklerin sahibi Sadam Kuşamaç’ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Kuşamaç, geçimini hayvancılıkla sağladığını dile getirerek, ineklerinin telef olması nedeniyle yaklaşık 80 bin lira zarara uğradığını ifade etti.