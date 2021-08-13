Şanlıurfa'da ekmek pişirilen evde yangın çıktı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evde ekmek pişirildiği sırada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Şirinkuyu Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, evin bahçesinde yufka ekmek pişirmek amacıyla ateş yakan kadın, evin içerisine girdiği sırada, ateş bir an da odunluğa sıçradı. Yangını kendi müdahalesi ile söndürülemeyen kadın, çocuklarını dışarı çıkararak itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.
Yangında ev eşyaları zarar görürken ve kümesteki tavukların ise telef olduğu öğrenildi.