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Aktüel Şanlıurfa'da ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Şanlıurfa'da ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:54:17 -
Şanlıurfa'da ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmada, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.

Bir süre sonra şüpheliyi durdurarak üzerini arayan ekipler, çantadaki ekmeğin arasının açık olduğunu fark etti.

Ekipler, ekmeğin arasına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüpheliden gittiği yerin adresini öğrenen ekipler, buraya düzenledikleri operasyonda 38 gram eroin, 1 gram toz esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 770 lira para ele geçirdi. Adresteki 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu arada, ekim ayı içerisinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik düzenlenen operasyonlarda 167 kişiye adli işlem yapıldığı bildirildi.

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