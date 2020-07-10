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Aktüel

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 11:50:21 -
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Haliliye, Eyyübiye, Karaköprü ve Siverek ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 47 kilogram esrar, 425 kök Hint keneviri ve 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 16'sı "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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