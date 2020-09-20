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Aktüel Şanlıurfa'da düğün salonunda yangın
Aktüel

Şanlıurfa'da düğün salonunda yangın

Düğün salonunun işletmecisi, salondaki alevlerin söndürülmesini gözyaşları içinde izledi

Yeniakit Publisher
2020-09-20 17:57:50 -
Şanlıurfa'da düğün salonunda yangın

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Salondan duman çıktığını gören çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yarım saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Ekiplerin yangına müdahalesini gözyaşları içinde izleyen işletmeci Ramazan Aksoy, büyük üzüntü yaşadı.

Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iş yapamadıkları için büyük sıkıntı yaşadığını belirterek, bütün birikimiyle kiraladığı salondaki eşyalarının tamamının yandığını kaydetti.


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