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Yerel Şanlıurfa’da dronlu huzur uygulaması: 25 gözaltı
Yerel

Şanlıurfa’da dronlu huzur uygulaması: 25 gözaltı

Şanlıurfa’da 300 polisin katılımıyla düzenlenen dronlu asayiş uygulamasında aralarında çeşitli suçlardan aranan zanlıların da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2022-09-24 08:02:00 -
Şanlıurfa’da dronlu huzur uygulaması: 25 gözaltı

Şanlıurfa’da 300 polisin katılımıyla düzenlenen dronlu asayiş uygulamasında aralarında çeşitli suçlardan aranan zanlıların da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, 300 polisin katılımıyla gece saatlerinde Eyyübiye ilçesindeki mağaralar bölgesi ile kentin farklı noktalarında dronlu asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin denetimlerinde, 6 bin 500 şüpheli sorgulandı. 15 çalıntı motosiklet, 1 kilo 770 gram esrar maddesi ile ele geçirildi. 11 araca evrak eksikliğinden cezai işlem uygulandı, aralarında çeşitli suçlardan aranan zanlıların da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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