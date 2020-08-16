  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-16 10:38:43 -
Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Küçükgergerli idaresindeki 02 FK 063 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 54. kilometresinde kontrolden çıktı.

Yolun kenarındaki taşa çarpması sonucu devrilen otomobilde yaralanan sürücü ile yanındaki Harun Maral, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen sürücü Küçükgergerli, hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu'dan Joe Biden'a anladığı dilden tepki!
Siyaset

Bakan Soylu'dan Joe Biden'a anladığı dilden tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin iç işlerini karıştırmak isteyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki gösterdi.
Fransa'nın savaş uçağı hamlesine Türkiye'den sert tepki
Gündem

Fransa'nın savaş uçağı hamlesine Türkiye'den sert tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetim (GKRY) ile Fransa'nın ortak tatbikat düzenlemesi ve Fransa'nın Kıbıs'a askeri uçaklarını konuşlandırmasına Dışişler..
Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: İhale tamam!
Gündem

Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: İhale tamam!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de gerçekleşen toplu açılış töreninde müjde üstüne müjde verdi.

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı