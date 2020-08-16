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Aktüel

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 19:48:36 -
Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İbrahim Yağan idaresindeki 21 ER 351 plakalı otomobil, Karakuyu Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücüyle birlikte otomobildeki İrem, Bahar ve Zührenaz Yağan ile Elif Kahraman yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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