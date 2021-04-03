Şanlıurfa’da dev operasyon! Tütün kaçakçıları yakayı ele verdi
Şanlıurfa'da bir akaryakıt tankerine yapılan bir operasyonda 43 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu bağlantı noktasında bir akaryakıt tankerini durdurdu.
Tankerde yapılan aramada, 43 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.