Şanlıurfa'da DAEŞ operasyonu: 11 şahıs paketlendi
Yerel

Şanlıurfa'da DAEŞ operasyonu: 11 şahıs paketlendi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Şanlıurfa'da DAEŞ operasyonu: 11 şahıs paketlendi

Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla DAEŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 832 bin 720 TL, 11 bin 840 USD, 930 Avro, 3 milyon 29 bin 100 Suriye Poundu, 133 gram altın, 1 tüfek, 3 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

