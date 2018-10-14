THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Şanlıurfa'da çöl varanı bulundu! Türkiye'nin en büyük sürüngeni

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde vatandaşlartarafından bulunan, nesli tükenme tehlikesi altında olan "çöl varanı" doğal yaşamalanına bırakıldı.

14 Ekim 2018 Pazar 11:53
Şanlıurfa'da çöl varanı bulundu! Türkiye'nin en büyük sürüngeni

Şanlıurfa'ya 60 kilometre mesafedeki Kayalı kırsal Mahallesi'nde çöl varanının kümese girdiğini gören vatandaşlar, zarar görmemeleri için tavukları buradan çıkardı.

Vatandaşlar, daha sonra yaklaşık 1 metre uzunluğundaki "dev kertenkele"yi yakalayarak, köyün dışındaki doğal yaşam alanına saldı.

Köylülerden Ahmet Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zaman zaman bu tür hayvanları gördüklerini nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için zarar gelmemesine çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük sürüngeni

Sayıları gün geçtikçe azalan, nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çöl varanları Türkiye'de sadece Şanlıurfa ve Şırnak çevresinde görülüyor.

Türkiye'de yaşayan en büyük sürüngen olan çöl varanı, bilinenin aksine zehirsiz bir tür. Çöl varanları, diğer sürüngenler, kuşlar, bunların yumurtaları ve böceklerle besleniyor. İklim şartları nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerinde sıklıkla görülebilen çöl varanlarının öldürülmesi ya da yakalanıp satılması halinde ağır para cezaları uygulanıyor.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 11:53
  1. Şırnak
  2. Şanlıurfa
  3. Çöl Varanı
  4. Türkiye'nin en büyük sürüngeni

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savunma ve güvenlik ödeneği 100 milyar lirayı aştı
    1. Savunma ve güvenlik ödeneği 100 milyar..
    2. ABD'li şirketler milyonlar dolarla..
    3. Milli Muharip Uçak paylaşımı!..
    4. 1 haftadır eve uğramıyordu, cesedi..
    5. Yeni şehir için ilk adım
    6. Ekonomik savaşa karşı dik durduk
    7. Sığ suda görüldü, avlanması uzun sürmedi
    8. Çorlu'da ekmeğin içinden çıkan şoke..
    9. Feci kazada dikkat çeken detay!
    10. Mega projeler YİD ile şahlanacak
    11. Şanlıurfa'da çöl varanı bulundu!..
    12. Ruhani: Yakın gelecekte durum daha..
    13. Belediye Başkanına çamdan makam aracı
    14. Valilik duyurdu! Operasyon başlıyor
    15. MediaMarkt-Canon işbirliği
    16. Dört koldan indirim nefes aldırdı
    17. Firari sanığı parmak izi ele verdi
    18. Satışta da rekora uçtu
    19. Ekmeğin içinden öyle bir şey çıktı ki...
    20. Bankalar maliyetsiz teşvik vermeye..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu