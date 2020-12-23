Şanlıurfa'da cep telefonuna uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da cep telefonuna uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bağlı narkotim ekiplerince "uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine" yönelik çalışma kapsamında şüphelenilen bir kişi durduruldu.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, cep telefonunun içerisine gizlenmiş 50 gram eroin bulundu.
Zanlıya ait adreste yapılan aramada ise 3'ü kurusıkı olmak üzere 4 tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.