Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı!

Şanlıurfa'da, sınırdan geçmeye çalışan bir kadın canlı bomba, Akçakale Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Canlı bomba, ilaçla uyuşturularak eylem yapmak için Cerablus'a gönderildiğini söyledi.

Terörist ilk ifadesinde "Günlerce çayıma, suyuma ve yemeklerime sarı ve beyaz renkli haplar katıldı. Bu hapları içtikten sora uyuşup, kriz geçirmeye başladım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Daha sonra bu hapları içmemeye imha etmeye başladım. Son kez geldiklerine beni darp ettiler." dedi.