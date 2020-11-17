Şanlıurfa'da çamaşır asarken 5. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.
Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde ikamet eden Yıldız Sertdemir, 5. kattaki evlerinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek zemine düştü.
Ağır yaralanan Sertdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra kent merkezindeki Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine sevk edilen Sertdemir, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sertdemir'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.