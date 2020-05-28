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Aktüel

Şanlıurfa'da bulunan kadın cesedinin kime ait olduğu belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:34:01 -
Şanlıurfa'da bulunan kadın cesedinin kime ait olduğu belirlendi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'daki binanın bahçesinde bulunan kadın cesedinin kime ait olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, dün Veysel Karani Mahallesi 462. Sokak'taki binanın bahçesinde, ağaçların altında bulunan cesede ilişkin inceleme tamamlandı.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede cesedin, 60 yaşındaki alzaymır hastası Hüsne Urmat'a ait olduğu belirlendi.

İşlemlerin ardından Urmat'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

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