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Ekonomi Şanlıurfa'da buğday hasadı başladı
Ekonomi

Şanlıurfa'da buğday hasadı başladı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 14:48:00 -
Şanlıurfa'da buğday hasadı başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 350 dekarlık araziye ekimi yapılan buğdayın hasadı kurban kesilerek yapıldı. Hasadı yapılan buğday, günde 300 bin ekmeğin yapıldığı halk ekmek fabrikasında kullanılacak.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan şehirlerden olan Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından ekimi yapılan buğdayların hasadı yapıldı. Güneşi, suyu, bereketli toprakları ile tarım alanında önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle kurulan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı himayelerinde bulunan tarıma elverişli arazilerde ekmeklik buğday üretimi sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçakale fidanlığında, 350 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen ekmeklik buğdayların hasadı kurban kesilerek başladı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Sait Ardan, “Bir senenin sonunda buğdayımızı biçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim bereketli etsin. Buğday ekilen alan Teknokent, ile işlediğimiz bir alandır. Bu alan içerisinde AR-GE çalışmalarını da yapıyoruz. Halk Ekmek fabrikasına verilmek üzere buğday ekimimiz oldu. Buğday ekiminden sonra bu alanda iklime dayanıklı mısır çeşidinin denemesini yapacağız” diye konuştu.

Şanlıurfa'da Halk Ekmek fabrikasında kullanılmak üzere Akçakale Fidanlığı yakınlarında bulunan 350 dekarlık araziye buğday ekimi yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi buradan elde edilecek ekmeklik buğdayı halk ekmek fabrikasında kullanacak.

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