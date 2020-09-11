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Aktüel Şanlıurfa'da bir tırda 185 kilogram eroin ele geçirildi
Aktüel

Şanlıurfa'da bir tırda 185 kilogram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:25:30 -
Şanlıurfa'da bir tırda 185 kilogram eroin ele geçirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir tırda yapılan aramada 185 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent güzergahını kullanarak uyuşturucu madde nakleden suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çok yönlü çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun kent girişinde takibe alınan bir tır durdurularak narkotik dedektör köpeği yardımıyla arama yapıldı.

Aramada 481 paket halinde toplam 185 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili biri tır sürücüsü olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.

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