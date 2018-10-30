Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK mensubu bir terörist yakalandı.30 Ekim 2018 Salı 14:04
Alınan bilgiye göre, bir teröristin yasa dışı yollarla yurda gireceği istihbaratını alan Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.
Güvenlik güçleri, PYD/PKK mensubu teröristi, Boztepe Mahallesi yakınlarında silahsız ve teçhizatsız olarak yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
YORUM YAZ