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Yerel Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
Yerel

Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-11-02 07:09:00 -
Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir eve silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Dicle Mahallesi'ndeki bir eve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akrabaları tarafından silahla ateş edildi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçan 3 şüpheliyi kovalamacanın ardından yakaladı.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri, sokakta çok sayıda boş kovan tespit etti.

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