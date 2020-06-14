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Aktüel

Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:51:29 -
Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek iddiasıyla çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada ağır yaralanan İmam Ağaç (37), 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ağaç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

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