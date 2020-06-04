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Aktüel

Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:08:23 -
Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan Müslüm Akdağ (18), 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Akdağ, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akdağ'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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