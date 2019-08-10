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Şanlıurfa’da bayramda trafik önlemleri arttırıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı tatil dönemi süresince trafik güvenliğine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan hayatı korumak için senin de kemerin ses getirsin sloganıyla başlatılan uygulamanın startını, Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerindeki trafik kontrol noktasında verdi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:43
Şanlıurfa’da bayramda trafik önlemleri arttırıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı tatil dönemi süresince trafik güvenliğine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan hayatı korumak için senin de kemerin ses getirsin sloganıyla başlatılan uygulamanın startını, Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerindeki trafik kontrol noktasında verdi.


Akçakale yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında gerçekleştirilen trafik denetimlerine iştirak eden Vali Erin, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü tarafından “Yaşam için kısa bir mola” sloganıyla kurulan Yaşam Tüneli adlı çadıra alınan araç sürücüleriyle trafik kuralları hakkında sohbet etti. Sürücülerle birlikte yaşam tünelinde kurulan ekranlardan sunulan kısa filmi izleyen Vali Erin, vatandaşların bayramını tebrik ederek, araçlarda bulunan çocuklara “Kemerin Ses Getirsin” sloganıyla başlatılan kampanyayı tanıtıcı broşürler dağıttı.


Burada bir açıklama yapan Vali Erin, Kurban Bayramı arefesinde bulunulduğunu ve bayramın huzur içinde geçmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından sıkı güvenlik tedbirlerinin hayata geçirildiğini belirtip, tüm sürücülerin trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini isteyerek bayramlarını tebrik etti. Bayram önceleri ve sonrasında yaşanan trafik kazaları nedeniyle büyük can ve mal kayıpları yaşanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Vali Erin, aşırı hız, dikkatsizlik ve emniyet kemeri takmama nedeniyle kaybedilen canların önüne geçmek için uygulanan kampanyalara vatandaşların katılımının önemine dikkat çekti. Trafik bilinci oluşturmasına yönelik kampanyalar sonucu, yaşanan ölümlü ve maddi hasarlı kaza sayısında önceki yıllara oranla yüzde 35’e yakın azalma olduğunu kaydeden Vali Erin, “Bu çok önemli bir rakam. Yüzde 35 vatandaşımızın hayatta kalması demek. İnsan hayatının ve ülke kaynaklarının korunması, muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar artarak devam edecek” diye konuştu.


Araçta kesinlikle cep telefonu kullanılmaması, emniyet kemeri takılması ve kurallara riayet edilmesi tavsiyesinde de bulunan Vali Erin, bayram nedeniyle gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.


İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da, ülke genelinde trafik kazalarıyla birlikte yaşanan ölümlerde, alınan tedbirler sonucu büyük azalma olduğunu ifade ederek Şanlıurfa’da 2018-2019 yılları kıyaslandığında ölümlü kazalarda yüzde 24 oranında azalma olduğunu söyledi. Azalma sürecinin devam etmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yaşam tüneli uygulamasının Şanlıurfa’da da kurulduğunu ve sürücülerin yaşam tüneline alınarak yapacakları ihmallerin neye malolacağını buradaki ekranlar vasıtasıyla izlediklerini kaydeden Tipioğlu, Vali Erin’in koordinasyonunda bayram süresince trafik kontrollerini ve tedbirlerini artırdıklarını dile getirdi. Tipioğlu, “Kurban bayramı vesilesiyle sevdiklerine giden tüm sürücülerin güvenlik içerisinde, hiçbir kazaya karışmadan, trafik kurallarına uyarak bu yolculuklarını tamamlamalarını diliyor, tüm halkımızın bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:43
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