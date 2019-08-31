Şanlıurfa’da ayın temizlik personeline anlamlı ödül

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, gösterdiği çalışma performansı ile Temmuz ayının en iyi personeli seçilen temizlik personeli İbrahim Çalışkan’ı altın ile ödüllendirdi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, gösterdiği çalışma performansı ile Temmuz ayının en iyi personelini ödüllendirdi. Seçilen temizlik personeli İbrahim Çalışkan’ı aldığı ödül ile duygulu anlar yaşadı. Haliliye Belediyesi’nde tüm personellerin emeğinin karşılığını alacağını belirten Canpolat,“Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde her ayın en çalışan personel uygulaması başlatmıştık. Arkadaşlarımızı hediye ile ödüllendiriyoruz. Bu manada bu ayki çalışmada Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün kendi çerçevesi içerisinde belirlemiş olduğu İbrahim Çalışkan kardeşimiz Şehitlik Mahallemizdeki özverili çalışmasından dolayı Haliliye Belediyesi olarak bu ayın temizlik elemanı olarak kendisini ödüllendirdik. Biz Haliliye Belediyesi olarak tüm böyle çalışkan işini severek yapan arkadaşlarımızı ödüllendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ayın personeli olarak seçilen İbrahim Çalışkan da, ödül dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.