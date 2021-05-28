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Gündem Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 ölü 4 yaralı
Gündem

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 ölü 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü, 4 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 23:13:00 -
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 ölü 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Faik Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan Demirkol ve Ökten aileleri arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Adil Ö. ve oğlu Mahmut Ö. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik ekipleri olayın yaşandığı mahallede ve hastanede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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