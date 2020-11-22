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Aktüel Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 19:57:40 -
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Uğurtaş Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli aileler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mahmut, Salih ve Kasım Timurturkan ile Doğan Öz ve Yahya Terzi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale ve Suruç ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mahmut Timurturkan (45) hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından mahallede ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi alındı.

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