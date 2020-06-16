Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'da tarladan yol geçirilmesi nedeniyle akraba 2 grup arasında çıkan tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'da akraba 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Haliliye ilçesi kırsalındaki Üçkuyu Mahallesi'nde tarladan yol geçirilmesi nedeniyle akraba 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Kavgada, Sinan B, Abdulhamit B, Halil B, Hasan C. ile Cennet Z. yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Sinan B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kavganın çıktığı mahalledeki çok sayıda ev ve araçta da mermi izleri tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.