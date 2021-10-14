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Gündem Şanlıurfa'da aile sağlık merkezi çalışanlarına saldırmak isteyen 2 kişi yakalandı
Gündem

Şanlıurfa'da aile sağlık merkezi çalışanlarına saldırmak isteyen 2 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da istedikleri ilaçları yazmadıkları gerekçesiyle doktorla tartıştıktan sonra dışarı çıkarılan 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 07:42:00 -
Şanlıurfa'da aile sağlık merkezi çalışanlarına saldırmak isteyen 2 kişi yakalandı

Eyyübiye ilçesindeki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezine gelen İ.A. ve K.A, iddiaya göre yakınları için ilaç yazdırmak istedi.

Doktorların, talebe olumsuz yanıt vermesiyle yaşanan tartışma sonrasında İ.A. ile K.A, merkezin dışına çıkarıldı. Söz konusu kişilerin taşkınlık çıkarıp merkezin kapı ve pencerelerini yumruklaması üzerine polisten yardım istendi.

Olay yerine gelen polis ekibi, kimlikleri tespit ettiği İ.A. ve K.A'yı gözaltına aldı.

Bu arada, merkezdeki görevliler tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, kuzenlerin kapı ve pencerelere vurma anı yer alıyor.

Sağlık Bakanı Koca: Asla toleransımız yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddet olaylarının çoğunun medyaya yansımadığını ifade ederek, "Beyaz Kod uygulamasına çok az durumda başvuruluyor. Dünyada rastlanmayan bir ifade bizde sık sık haber başlığı, 'Sağlıkta şiddet.' Şanlıurfa'da bir aile hekimliğimizde yeni bir örneğini yaşadık. Asla toleransımız yok. Gereği yapılacak." ifadesini kullandı.

Valilikten soruşturma ve kınama

Şanlıurfa Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Aile hekiminin hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söylemesi üzerine, hasta yakınının sözlü saldırısı fiziksel saldırıya dönüşmüş, olay yerine kolluk kuvvetleri çağrılmıştır. Olaya karıştıkları belirlenen iki kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını dileyerek tüm sağlık teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Öte yandan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, sağlık merkezine giderek şiddete uğrayan aile hekimiyle görüştü, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

 

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