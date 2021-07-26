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Yerel Şanlıurfa'da aile kavgası
Yerel

Şanlıurfa'da aile kavgası

Şanlıurfa'da tartıştığı aile üyelerini silahla yaralayan kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 16:58:00 -
Şanlıurfa'da aile kavgası

Şanlıurfa'da tartıştığı anne, baba ve kardeşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Merkez Haliliye ilçesi Şair Nabi Mahallesi'nde önceki gün tartıştığı annesi H.B, babası İ.B. ve kardeşi İ.H.B'yi silahla yaraladıktan sonra kaçan M.H.B'nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla M.H.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Şanlıurfa'da, 24 Temmuz'da aile bireyleri arasında çıkan silahla kavgada H.B, İ.B. ve İ.H.D yaralanmış, şüpheli M.H.B. olay yerinden kaçmıştı.

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