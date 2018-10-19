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Şanlıurfa’da ağabeyini öldürüp kayıplara karıştı

Kardeşler arasında yaşanan kavgada ağabey hayatını kaybederken cinayet zanlısı olan küçük kardeş ise kaçarak kayıplara karıştı.

19 Ekim 2018 Cuma 07:55
Şanlıurfa’da ağabeyini öldürüp kayıplara karıştı

Olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Mehmet Ayhan, daha önceden bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı ağabeyi Vedat Ayhan’ın (34) evine gitti. İki kardeş arasında yeniden tartışma başladı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce yanında getirdiği tabancayı çıkaran Mehmet Ayhan, iddiaya göre ağabeyi Vedat Ayhan’a 5 el ateş açtı. Vedat Ayhan olay yerinde hayatını kaybederken Mehmet Ayhan ise kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken hayatını kaybeden ağabeyin cesedi ise savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan olayı duyup gelen şahsın yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 07:55
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