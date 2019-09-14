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Şanlıurfa'da acı olay! Şehit oğlunun kabrine gitti, trafik kazasında hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da, şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:19
Şanlıurfa'da acı olay! Şehit oğlunun kabrine gitti, trafik kazasında hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da, şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

Medet Halat yönetimindeki 63 ZY 268 plakalı motosiklet, Şanlıurfa Mardin kara yoluHarran Üniversitesi (HRÜ) Osmanbey Kampüsü yakınlarında, Hüseyin Ruhullah Demir'in kullandığı 34 UF 2730 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Halat, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince HRÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Halat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2018'de şehit düşmüştü

Halat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Medet Halat'ın, 14 Haziran 2018'de Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan onbaşı Abdulselam Halat'ın babası olduğu ve oğlunun kabrini ziyarete gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:19
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