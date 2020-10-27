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Aktüel Şanlıurfa'da 8 uzun namlulu silah ele geçirildi
Aktüel

Şanlıurfa'da 8 uzun namlulu silah ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:29:54 -
Şanlıurfa'da 8 uzun namlulu silah ele geçirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda Suriye'den getirildiği belirlenen 8 uzun namlulu silah ele geçirildi.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan istihbarat çalışma neticesinde, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine silah getirileceği bilgisi üzerine sınır bölgesine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 kalaşnikof silah ile bunlara ait 8 şarjör ele geçirildi.

Uzun namlulu silahlar incelemek üzere jandarmaya götürüldü.

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