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Gündem

Şanlıurfa'da 60 evde karantina uygulaması

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 60 evde karantina uygulanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 02:23:00 -
Şanlıurfa'da 60 evde karantina uygulaması

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Ceylanpınar'da 3, Eyyübiye'de 13, Haliliye'de 14, Karaköprü'de 16, Suruç'ta 3, Viranşehir'de 9, Bozova ve Siverek ilçelerinde 1'er adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentte 40 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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