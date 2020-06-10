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Aktüel

Şanlıurfa’da 400 dönüm ekili arazi kül oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çıkan yangında 400 dönüm, arpa ve buğdayın ekili olduğu tarlalar yandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 11:17:14 -
Şanlıurfa’da 400 dönüm ekili arazi kül oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çıkan yangında 400 dönüm, arpa ve buğdayın ekili olduğu tarlalar yandı.


Yangın ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gerçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz belirlenmeyen bir nedenle ekili arazilerin olduğu bölgede yangın çıktı, tarlalarından dumanların yükseldiği gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ve jandarma ekipleri, yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri de traktörlerle müdahale ettiği yangın 2 saatlik bir çalışma sonucu söndürüldü.


Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlatırken, çıkan yangın nedeniyle 400 dönümlük arpa ve buğdayın olduğu ekili alanın yandığı öğrenildi.

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