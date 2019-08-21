Şanlıurfa’da 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında Şanlıurfa’da öğrenci servisi ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Şanlıurfa’da öğrenci servisi ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün sabah saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi’nde meydana geldi. 63 YK 962 plakalı öğrenci servisi ile 63 S 1339 plakalı midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise, güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde midibüsün hatalı bir şekilde şerit değiştirdiği sırada aynı istikamette seyir halinde olan öğrenci servisinin çarptığı görülüyor.

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