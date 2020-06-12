Şanlıurfa'da 35 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 35 bin 498 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasında Ceylanpınar ilçesindeki kamyonda gümrük kaçağı sigara olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonda dedektör köpekle yapılan aramada 35 bin 498 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Ekiplerce 5 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.