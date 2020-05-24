  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa'da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-24 15:47:40 -
Şanlıurfa'da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttüğü sigara ve tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Harran'da durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, özel yapılmış bölmelere gizlenmiş vaziyette 30 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili M.D ve M.D. hakkında işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı