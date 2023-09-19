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Yerel Şanlıurfa'da 3 doktor darp edildi!
Yerel

Şanlıurfa'da 3 doktor darp edildi!

Yeniakit Publisher
2023-09-19 10:10:00 - 2023-09-19 10:14:20
Şanlıurfa'da 3 doktor darp edildi!

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorlar, acil serviste çalıştıkları esnada acile giren bir grup tarafından darp edildi.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorlar, acil serviste çalıştıkları esnada acile giren bir grup tarafından darp edildi.

Olay, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde çalışan 3 doktor, bir grubun saldırısına uğrayıp darp edildi.

Olayla ilgili Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli doktorlarımıza yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kıymetli doktorlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliler yakalanarak gerekli adli süreç başlatılmış olup, olayı yakından takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Abdullah Solmaz ise "Mehmet Akif İnan EAH. görevli 3 hekimimize yapılan saldırıyı esefle kınıyor, hekimlerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Saldırganlar yakalanarak gerekli adli süreç başlatılmıştır. Müdürlük olarak olayın yakından takipçisi olacağız." dedi. (İLKHA)
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