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Aktüel

Şanlıurfa’da 3 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 bina karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 00:45:31 -
Şanlıurfa’da 3 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 bina karantinaya alındı.


Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siverek ilçesi Şirinkuyu, Kale ve Yenişehir mahallelerinde oturan birer kişinin Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kişilerin yaşadığı 3 binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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