Şanlıurfa’da 3 bina karantinaya alındı
Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 bina karantinaya alındı.
Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 bina karantinaya alındı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siverek ilçesi Şirinkuyu, Kale ve Yenişehir mahallelerinde oturan birer kişinin Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kişilerin yaşadığı 3 binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.