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Şanlıurfa’da 202 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde satışa hazır halde 202 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 19:26:31 -
Şanlıurfa’da 202 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde satışa hazır halde 202 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Siverek ilçesinde kapalı kasa bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette arama yapan ekipler, 9 parça halinde 80 kilogramı toz esrar maddesi olmak üzere toplam 202 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan çıkarılmış oldukları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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