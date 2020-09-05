Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesi'nde dün akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan, kavgada hayatını kaybeden Mehmet ve Sinan Gelmiş'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ilçede toprağa verildi.