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Aktüel Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 17:53:41 -
Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesi'nde dün akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, kavgada hayatını kaybeden Mehmet ve Sinan Gelmiş'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ilçede toprağa verildi.



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