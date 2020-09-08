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Aktüel Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:23:35 -
Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gölbaşı Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü "Kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgada yaralanan ve tedavisi süren 4 kişinin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 gün önce çıkan silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

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