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Aktüel

Şanlıurfa’da 13 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından 13 bina karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 21:40:08 -
Şanlıurfa’da 13 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından 13 bina karantinaya alındı.


Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Haliliye ilçesinde 6, Eyyübiye ilçesinde 3, Karaköprü ilçesinde 2, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde birer bina karantinaya alındı.


Öte yandan Şanlıurfa´nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Bakırtaş Mahallesi ile ilçedeki bir bina ve Siverek ilçesinde bir binada uygulanan 14 günlük karantina tedbiri uygulaması ise son buldu.

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