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Aktüel

Şanlıurfa'da 1 sokak ile 25 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:40:36 -
Şanlıurfa'da 1 sokak ile 25 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 sokak ile 25 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Siverek ilçesinin Ayrancı Mahallesi'ndeki Çukuryanı Sokak ile kent genelinde 25 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Viranşehir ilçesine bağlı Işıldar Mahallesi'ndeki Işılca Sokak ile kentteki 13 binadaki karantina ise sona erdirildi.

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