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Şanlıurfa'da 1 PKK'lı yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 PKK'lı terörist yakalandı

11 Kasım 2018 Pazar 19:15
Şanlıurfa'da 1 PKK'lı yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Altıntepe Mahallesi kırsalındaki operasyonda bir terörist silahsız olarak yakalandı.

PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen terörist, sorgulanmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 19:15
  1. Şanlıurfa
  2. PKK

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