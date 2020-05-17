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Şanlıurfa'da 1 pide fırını ile 7 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 23:53:28 -
Şanlıurfa'da 1 pide fırını ile 7 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 pide fırını ile 7 bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Haliliye, Eyyübiye ve Siverek ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda ilçelerdeki 7 binada 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada, ayrıca Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir pide fırını da karantina tedbirlerinin uygulanması ve ekmek üretiminin 14 gün süreyle durdurulduğu duyuruldu.

Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesi'nde bir binada uygulanan karantina ise sonlandırıldı.

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