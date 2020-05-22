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Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 1 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 23:05:31 -
Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 1 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Eyyübiye ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ve 1 bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Viranşehir ve Eyyübiye ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Viranşehir'deki Elgün Mahallesi'nin tamamı ile Eyyübiye ilçesinin Osmanlı Mahallesi'ndeki 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan Viranşehir ilçesi Yeni Mahallesi'nde 1 binada 14 gün uygulanan karantinanın sona erdiği bildirildi.

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