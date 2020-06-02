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Aktüel

Şanlıurfa yeşil koridor projesi ile yeşillenecek

Şanlıurfa’da ‘yeşil koridor projesi’ hayata geçiriliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:17:49 -
Şanlıurfa yeşil koridor projesi ile yeşillenecek

Şanlıurfa’da ‘yeşil koridor projesi’ hayata geçiriliyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilk toplanma merkezi olarak bilinen eski hal pazarı kavşağında yapımı tamamlanan TOKİ’ye ait iş merkezi bahçesinde uygulanacak olan kentin en uzun ’yeşil koridor projesi’ hayata geçirilecek. Kentte bir ilk olan ‘yeşil koridor projesi’ pilot bölge olarak Novada Park, 11 Nisan Kurtuluş Camisi ve Şanlıurfa Valiliği arasında geçiş koridoru olan 250 metrelik alanda uygulanacak. İçerisinde bitki tagları, ağaçlar, çeşmeler, oturma bankları, kendinden ışıklı zemin kaplamaları ve çim derzli yol yer alacak.

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