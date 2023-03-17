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Gündem Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen ve 16 vatandaşın hayatını kaybettiği sel felaketinin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı.
Gündem

Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen ve 16 vatandaşın hayatını kaybettiği sel felaketinin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa'daki sel felaketinde yüzlerce ev ve aracın sel suları altında kalmış Şanlıurfa'da 15, Adıyaman'da 2 kişi de hayatını kaybetti. O sel felaketinin insanı dehşete düşürecek görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 06:31:00 -

14 Mart'ta etkisini artıran sağanak yağış Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel felaketine yol açtı. Yüzlerce ev ve aracın sel suları altında kaldığı felakette Şanlıurfa'da 15, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti.

METREKAREYE 170 KİLOGRAM YAĞIŞ

Şanlıurfa Belediyesinden yapılan açıklamada da kentin, yakın geçmişin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

FELAKETİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şanlıurfa ve Gaziantep'i birbirine bağlayan Abide Köprülü Kavşağı alt geçidinde sel sularına kapılan araçların görüntüleri ortaya çıktı.

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