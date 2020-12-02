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Aktüel Şanlıurfa Valisi Erin'den Siverek'te bazı müdürlerin görevden alındığı iddialarına ilişkin açıklama:
Aktüel

Şanlıurfa Valisi Erin'den Siverek'te bazı müdürlerin görevden alındığı iddialarına ilişkin açıklama:

"İlçe Emniyet Müdürü ve Tapu Müdürü görevinin başında mesailerine devam ediyorlar. Kaymakam ve İlçe Müftüsünün ise Belediye Başkanının istifasından bağımsız olarak tayinle görev yeri değişmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 19:57:26 -
Şanlıurfa Valisi Erin'den Siverek'te bazı müdürlerin görevden alındığı iddialarına ilişkin açıklama:

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek ilçesinde bazı kurum müdürlerinin görevden alındığı iddialarına ilişkin "İlçe Emniyet Müdürü ve Tapu Müdürü görevinin başında mesailerine devam ediyorlar. Kaymakam ve İlçe Müftüsünün ise Belediye Başkanının istifasından bağımsız olarak tayinle görev yeri değişmiştir." dedi.

Vali Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siverek'te görev yapan kamu müdürlerinin görevden alındığına dair bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Kurum amirlerinin görevlerini başında olduğunu aktaran Erin, şunları kaydetti:

"İlçe Emniyet Müdürü ve Tapu Müdürü görevinin başında mesailerine devam ediyorlar. Bu kamu görevlilerinin görevden alındıklarına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Öte yandan, Kaymakam ve İlçe Müftüsünün ise Belediye Başkanının istifasından bağımsız olarak tayinle görev yeri değişmiştir. Bu tayinlerin belediye başkanının görevinden istifa etmesiyle bir ilgisi bulunmamaktadır."

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