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Şanlıurfa Valiliği duyurdu: 105 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; kent merkezi ile ilçelerdeki 105 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 19:21:00 -
Şanlıurfa Valiliği duyurdu: 105 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde oturan bazı kişilerin koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 105 evde, 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından evler, güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı.

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